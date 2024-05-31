Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Evin üst katındaki 2 odada etkili olan yangının söndürülmesinin ardından ekipler, burada yaşayan 97 yaşındaki Fintoz Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi.

Mollafenari Mahallesi 14. Menekşe Sokak'ta, iki katlı bir evin üst katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

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