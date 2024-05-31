Bursa'da kaçarken tarihi binadan atlayıp ayağını kıran hırsız yakalandı

Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı'nın ilk Darüşşifası olan ve son yıllarda Yıldırım Göz Merkezi olarak hizmet veren tarihi binanın çatısından kurşun levhaları çalmak isteyenler, gece kartalları ekiplerince fark edildi.

Bursa'da kurşun levhalarını çalmak için çıktığı tarihi yapının çatısından, yakalanmamak için atlayan hırsız ayağını kırdı.

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