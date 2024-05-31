Bursa'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla 12 engellinin hayatına dokundu

Bursa'daki bir ilkokulun 3'üncü sınıf öğrencileri, 2 yılda biriktirdiği okul harçlıklarıyla aldıkları 12 tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere bağışladı.

Okul idaresinin izniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2B sınıfı tarafından "Özgürlüğü Hayal Edenlere Umut Oluyoruz" adlı proje başlatıldı.

Öğretmen Harun Alaçam öncülüğünde yürütülen proje, bu eğitim öğretim yılında da sürdürüldü.

Okulun 3B sınıfındaki 29 öğrencinin ailelerinin de destekleri ile biriktirdiği harçlıklarla 2'si sporcular için özel olarak tasarlanan 12 manuel tekerlekli sandalye alındı.

Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi yetkilileriyle iletişime geçen idareciler, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engellileri belirledi. Kurdelelerle süslenen tekerlekli sandalyeler, okul bahçesinde düzenlenen törene katılan 3 engelliye teslim edildi. Diğer 9 tekerlekli sandalye ise engellilerin adreslerine gönderildi. Okul Müdürü Murat Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri çalışmaya katkı koyan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Geçmiş yıllarda da ihtiyaç sahiplerini tekerlekli sandalyelerle buluşturduklarını belirten Kutlu, "Sandalyelerin 2 bin 500-3 bin lira maliyeti var. Aynı zamanda bu bireylerimizin spor yapanlarını da bildiğimiz için onlara özel ayrı sandalyeler temin ettik. 5-6 bin lira civarında da onların maliyeti var. Mevcudumuz az görünse de çok ciddi bir sayıda tekerlekli sandalyeyi teslim etmiş olduk." dedi.

- "İçimizde tarifsiz bir heyecan, sevinç, mutluluk var" Kutlu, iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğün bertaraf edilmesi amacıyla böyle projeler üretip öğrenci ve velilerle hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı. Böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kutlu, şunları kaydetti: "Bu hisleri dile dökmek, kağıda kaleme döküp yazmak çok zor. İfade etmekte zorlanıyoruz. Görevimiz icabı öğrencilere günde 5-6 saat ders anlatıyoruz ama bunu ifade etmek gerçekten çok zor. İçimizde tarifsiz bir heyecan, sevinç, mutluluk var. Onların bu ihtiyaçlarını gidermenin gururunu hissediyoruz. Onların her birini kendimizin yerine, aile bireylerimizin yerine koyarak değerlendirdik. Bundan dolayı çok mutlu olduk."

Öğrencilerden Masal Çuhacıoğlu da aile bireylerine ve projeye katkıda bulunan sınıf arkadaşlarına teşekkür etti. Engelli bireylere yardım etmekten mutluluk duyduğunu aktaran Çuhacıoğlu, "Tekerlekli sandalye alarak onlara teslim ettik. Sınıfta ailelerimizin desteğiyle beraber harçlıklarımızı değerlendirerek para topladık. Böyle bir duyguyu tatmak çok güzel." ifadesini kullandı. Aynı sınıftan Ceyda Eren, "Yürüyemeyen insanlara umut olduk. Sınıfta küçük küçük paralarımızı değerlendirdik, onlara tekerlekli sandalye aldık. Ailemizin de bize çok katkısı oldu. Çok mutluyum. İnsanların hayatını kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.