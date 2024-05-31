Bursa'da meslek lisesi öğrencileri Togg'la buluşturuldu
Bursa'da lise öğrencileri, Togg ve Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (BURMOSDER) araçlarıyla buluşturuldu.
Bursa'da lise öğrencileri, Togg ve Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (BURMOSDER) araçlarıyla buluşturuldu.
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Bursa Elektronikçiler Odası ve BURMOSDER tarafından "Gençlerle Teknoloji ve Gelecek Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, yerli ve milli otomobil Togg'un etkinlik kapsamında sergilendiğini söyledi.
Öğrencilere seslenen Kırcalı, "Mesleğinize, yerli ve milli olan her şeye sahip çıkmanız gerekiyor. Biliyorum ki bu yerli, milli aracın üretiminde sizler çalışacaksınız. İnşallah teknolojide daha güzel noktalara geleceğiz." dedi.
Okul müdürü Cengiz Korucu da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinlikte, BURMOSDER Başkanı Gökhan Temel'e, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve Kırcalı tarafından plaket takdim edildi.
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