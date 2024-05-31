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        Bursa'da meslek lisesi öğrencileri Togg'la buluşturuldu

        Bursa'da lise öğrencileri, Togg ve Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (BURMOSDER) araçlarıyla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:16
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        Bursa'da meslek lisesi öğrencileri Togg'la buluşturuldu
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        Bursa'da lise öğrencileri, Togg ve Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (BURMOSDER) araçlarıyla buluşturuldu.

        M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Bursa Elektronikçiler Odası ve BURMOSDER tarafından "Gençlerle Teknoloji ve Gelecek Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

        Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, yerli ve milli otomobil Togg'un etkinlik kapsamında sergilendiğini söyledi.

        Öğrencilere seslenen Kırcalı, "Mesleğinize, yerli ve milli olan her şeye sahip çıkmanız gerekiyor. Biliyorum ki bu yerli, milli aracın üretiminde sizler çalışacaksınız. İnşallah teknolojide daha güzel noktalara geleceğiz." dedi.

        Okul müdürü Cengiz Korucu da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinlikte, BURMOSDER Başkanı Gökhan Temel'e, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve Kırcalı tarafından plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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