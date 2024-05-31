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        Bakan Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni gezdi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ndeki eserleri inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:02
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        Bakan Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni gezdi
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ndeki eserleri inceledi.

        Yarışmada ödül ve sergilemeye değer bulunan 45 eser, Bursa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.

        Eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy'a, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, bir ay açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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