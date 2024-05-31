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        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, takımın başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:21
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        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, takımın başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında ilk olarak A takım başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni sezonda yeni hedeflere birlikte yürüyeceğimiz değerli koçumuz Orhun Ene'ye görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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