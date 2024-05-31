TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında ilk olarak A takım başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni sezonda yeni hedeflere birlikte yürüyeceğimiz değerli koçumuz Orhun Ene'ye görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, takımın başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladı.

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