Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarının ödülleri törenle verildi.

BGC Nilüfer Sahnesi'nde 12 başarı, 8 mansiyon ödülünün sahiplerini bulduğu törende konuşan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yarışma jürisinin titiz bir çalışma sonucu aday olan 114 eseri tek tek incelediğini bildirdi.

İsmet Acar, Teoman Alper, Gürsel Bayraktutan, Mehmet Gerçeksi, Hakan Işıkkent ve Hacı Tonak'tan oluşan jürinin, başarı ile mansiyon ödüllerini belirlediğini kaydeden Kolaylı, "Yarışmamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı arkadaşlarımı kutluyorum." ifadesini kullandı.