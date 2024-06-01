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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarının ödülleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 09:48 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:49
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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarının ödülleri törenle verildi.

        BGC Nilüfer Sahnesi'nde 12 başarı, 8 mansiyon ödülünün sahiplerini bulduğu törende konuşan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yarışma jürisinin titiz bir çalışma sonucu aday olan 114 eseri tek tek incelediğini bildirdi.

        İsmet Acar, Teoman Alper, Gürsel Bayraktutan, Mehmet Gerçeksi, Hakan Işıkkent ve Hacı Tonak'tan oluşan jürinin, başarı ile mansiyon ödüllerini belirlediğini kaydeden Kolaylı, "Yarışmamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı arkadaşlarımı kutluyorum." ifadesini kullandı.

        CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katılımcılara hitap ettiği programda, "Genel Haber", "Ekonomi Haber", "Genel Fotoğraf", "Spor Fotoğraf", "Genel Köşe Yazısı", "Spor Köşe Yazısı", "Gazete Spor Mizanpaj", "TV Spor Haberi", "TV Program", "TV Aktüel Haber" dallarında ödüller dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı

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