Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Devlet Tiyatrosunun "genç yetenekleri" mezun oldu

        Bursa Devlet Tiyatrosunca 51'incisi düzenlenen Feraizcizade Gençlik Kursunda 2023-2024 dönemi kursiyerleri, törenle sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Devlet Tiyatrosunun "genç yetenekleri" mezun oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Devlet Tiyatrosunca 51'incisi düzenlenen Feraizcizade Gençlik Kursunda 2023-2024 dönemi kursiyerleri, törenle sertifikalarını aldı.

        Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, 51 yıldır çok sayıda yıldız ismi sahnelere kazandıran kursun sertifika töreni, oyunculuk hayatına bu kurslarda başlayan ve 30 Mayıs'ta 71 yaşında vefat eden ünlü sanatçı Ahmet Uğurlu anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. "Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursu"nun mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

        Kursu başarıyla tamamlayan gençler, belgelerini Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarının ellerinden aldı.

        27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sahneledikleri Turgut Özakman’ın yazdığı, Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği “Ah Şu Gençler” oyunu ile mezuniyetlerini taçlandıran gençler, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde düzenlenen sertifika töreniyle mezuniyet coşkusunu yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Martial hamlesi!
        Martial hamlesi!
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı

        Benzer Haberler

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi
        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi
        "Yaren" leyleğin yuvada bitkin düşen yavrusu tedavi ediliyor
        "Yaren" leyleğin yuvada bitkin düşen yavrusu tedavi ediliyor
        Bakan Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni gezdi
        Bakan Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni gezdi
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin uluslararası bir markasıdır...
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin uluslararası bir markasıdır...
        Bursa Şehir Hastanesi doktorlarından Filistin'e destek açıklaması
        Bursa Şehir Hastanesi doktorlarından Filistin'e destek açıklaması