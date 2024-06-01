Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orhaneli'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhaneli'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı kırsal Sadağı Mahallesi'nde Önder Çetin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Orhaneli İtfaiye Grup Amirliği ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!

        Benzer Haberler

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, rehber öğretmeninin kontrolü...
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, rehber öğretmeninin kontrolü...
        Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi için yüksek kapasiteli tesis inşa...
        Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi için yüksek kapasiteli tesis inşa...
        3 çocuğunu öldüren baba: Ne yaptığımı, yengem beni telefonla arayınca anlad...
        3 çocuğunu öldüren baba: Ne yaptığımı, yengem beni telefonla arayınca anlad...
        Bursa Devlet Tiyatrosunun "genç yetenekleri" mezun oldu
        Bursa Devlet Tiyatrosunun "genç yetenekleri" mezun oldu
        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi
        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi