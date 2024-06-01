Orhaneli'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Sadağı Mahallesi'nde Önder Çetin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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