Vakıflar Genel Müdürlüğü "Bursa Kültür Yolu Festivali" etkinliklerinde ikramlarda bulunuyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 9 Haziran'a kadar sürecek Bursa Kültür Yolu Festivali etkinlik alanlarında ikramlarda bulunduğu bildirildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ilk gün etkinlikleriyle başladığı hatırlatıldı.

Tarih, kütür ve vakıf şehri Bursa'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından festival süresince ilin yemek kültürünün mirası olan yöresel çorba, ekmek ve su ikramının mobil aşevinden yapıldığı duyurulan açıklamada, "Yörük Türkmen kızlarımızın vatandaşlara ikramlarıyla, festivalde katılan hemşehrilerimiz manevi güzel bir iklim yaşadı. Sıcak ortamda yapılan çalışmalara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.