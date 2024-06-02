Bursa'nın iç sularına 12 bin yavru alabalık bırakıldı

Bursa'nın İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere 12 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere giden ekipler, civardaki bazı derelere yavru alabalık saldı.

Bursa orman iç sularındaki anaç Alabalık envanteri alındıktan sonra Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen 12 bin adet yavru alabalık, derelere salındı.