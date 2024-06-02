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        Bursa'nın iç sularına 12 bin yavru alabalık bırakıldı

        Bursa'nın İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere 12 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:04
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        Bursa'nın iç sularına 12 bin yavru alabalık bırakıldı
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        Bursa'nın İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere 12 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere giden ekipler, civardaki bazı derelere yavru alabalık saldı.

        Bursa orman iç sularındaki anaç Alabalık envanteri alındıktan sonra Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen 12 bin adet yavru alabalık, derelere salındı.

        Bursa DKMP Şube Müdürü Beytullah Rehber, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu Şefi Tarık Beşiktaş ve İznik Şefi Hilal Yıldız tarafından yapılan balık salımına, köy muhtarları ve doğasever vatandaşlar katıldı.

        Aşırı avlanma sonucu nesilleri tehlike altına giren doğal kırmızı benekli alabalıkların çoğaltılması maksadıyla üretimi yapılan yavru alabalıkların her yıl gelişimi izlenerek popülasyonu artırmak için 10 bin adete yakın salım yapılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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