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        Milli rallicilerden jandarma timlerine güvenli sürüş eğitimi

        MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye'nin off-road branşındaki ilk sporcularından "Rally Raid Team Türkiye" takımının pilotu Mert Becce ile milli sporcu Hakan İsen, Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanlarında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan jandarma personeliyle tecrübelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:05
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        Milli rallicilerden jandarma timlerine güvenli sürüş eğitimi
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        MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye'nin off-road branşındaki ilk sporcularından "Rally Raid Team Türkiye" takımının pilotu Mert Becce ile milli sporcu Hakan İsen, Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanlarında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan jandarma personeliyle tecrübelerini paylaştı.

        Farklı coğrafi özelliklere sahip görev alanlarında faaliyet gösteren jandarma personeli, kurumun envanterinde bulunan otomobil ve arazi aracı gibi devriye müdahale ve trafik araçlarını da kullanıyor.

        Görev sırasında olay yerine güvenli ve en hızlı şekilde ulaşılması, kazaların azaltılması, sürücünün, sürüşün her aşamasında aracına tam olarak hakim olması, dışarıdan gelen uyarıcılara seri şekilde yanıt verebilmesi, aracını doğru yerde ve doğru pozisyonda kullanması amacıyla Bursa'daki Jandarma Trafik Okul Komutanlığında birçok ilden gelen jandarma personeli eğitimlere katılıyor.

        Özel hazırlanan parkurlarda "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" verilen personelle bir araya gelen milli ralliciler Becce ve İsen, kaygan zemin, engebeli arazi, çukur ve tümseklerde yapmaları gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunup deneyimlerini uygulamalı anlattı.

        - Eğitimler her türlü zorlu şart göz önüne alınarak veriliyor

        Jandarma Trafik Okul Komutanı Jandarma Albay Ercan Yiğit, AA muhabirine, okulun 2019 yılında kurulduğunu, başta 3 olan kurs türünün 24'e yükseldiğini söyledi.

        Eğitmenlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Ersöz de eğitimlerin bir hafta sürdüğünü aktardı.

        Her türlü zorlu şartları göz önüne alarak eğitimlerin verildiğini bildiren Ersöz, "Jandarma Genel Komutanlığı personelinin icra ettiği görevlerde kullandığı arazi araçlarının kara yolunda ve yol dışı arazi şartlarında güvenli kullanımını öğreterek bu araçları kullanan personelin trafik kazalarına karışması engellenmektedir." dedi.

        Ersöz, kara yolunda her türlü hava ve yol durumunda güvenli sürüş teknikleri, araçların aktif ve pasif güvenlik sistemleri, genel trafik kuralları, savunmaya dayalı sürüş, arazi araçlarının teknik özellikleri, sürüş sırasında dikkat dağıtıcı eylemler ile sürüş modları konularında dersler verdiklerini anlattı.

        Kara yolu kullanıma yönelik olarak asfalt yollarda kuru ve kaygan yüzeyde acil durum freni ve frenli engelden kaçma, asfalt kuru ve kaygan yüzeyli virajlarda uygun hızda doğru seyretme teknikleri, asfalt zeminde slalom, dikkat dağıtıcıların etkisi altında slalom eğitimlerinin de verildiğini dile getiren Ersöz, "Yol dışı kullanıma yönelik olarak, arazi aracıyla su, çamur, kum geçişi, yan eğimli arazide ilerleme, tümsek ve hendek geçişi, kayalık ve engebeli arazide sürüş teknikleri, patinaj zinciri sökme takma, park etme teknikleri ile arazi araçlarının sürüş modlarının yol, hava, arazi şartlarına göre seçimi ve uygun hızda güvenli kullanımı konuları öğretilmektedir." diye konuştu.

        Ersöz, milli rallicilerin eğitimlere katılmasından mutluluk duyduklarını, tecrübe ve tavsiyelerinden faydalandıklarını ifade etti.

        - "Öz güven sahibi oluyorlar"

        Mert Becce de jandarma personelinin araçları çeşitli bölge, zemin ve koşullarda kullandıklarını belirtti.

        Personelin, kullandıkları araçları iyi tanıması gerektiğine dikkati çeken Becce, "Yeri geliyor çamurlu sudan geçmeleri, toprakta, bozuk zeminde aracı kullanmaları, aynı aracı asfaltta da kullanmaları gerekiyor. Bu sebeple çeşitli eğitimlerden geçmeleri gerekiyor çünkü bu araçların farklı zeminlerde kullanımları farklı beceriler gerektiriyor." değerlendirmesini yaptı.

        Komutanlık bünyesindeki deneyimli eğitmenlerin, gerekli eğitimleri alarak görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Becce, şunları kaydetti:

        "Kazaları en az seviyeye indirmek ve araçların maksimum seviyede kullanılması için güzel bir eğitim hazırlamışlar. Burada yapılanların çok önemli olduğunu, dünyanın hangi gelişmiş ülkesine bakarsak bakalım bizzat görebiliyoruz. Gerçekten önemli bir iş. Bu şekilde devam edildiği sürece başarıyla ulaşacaklarına eminim. Bu araçlar aslında çok yetenekli araçlar lakin kullanan personel gerekli eğitimi almazsa bu yeteneklerin farkında olmayabiliyor. Basit bir eğitimle önce aracın yeteneklerini görüyorlar, öz güven sahibi oluyorlar. Onun dışında daha ileri sürüş eğitimleri, güvenli sürüş eğitimleriyle de bu aracı hangi zeminde neler yapabileceklerini ve neler yapmaları gerektiğini öğreniyorlar."

        Hakan İsen de eğitimleri incelediklerini ve yapılanları önemli bulduklarını bildirdi.

        Parkurun yeterli ve keyifli olduğunu dile getiren İsen, "Burayı gördüğümüzde gurur duyduk. Personelimizin bunların hepsine hakim olarak görev yerlerine gidiyor olmaları hem gurur verici hem de bizleri mutlu edici." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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