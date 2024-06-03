Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 haftalık fiziki takibin ardından bir ikamete baskın yapıldı. İkamette bulunan C.B. (31), O.S. (24) ve R.G. (22) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çamaşır makinesinin içerisine gizlenmiş 1 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi, tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.