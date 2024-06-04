Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 3,4 milyar dolar ihracat yaptı

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 3,4 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 3,4 milyar dolar ihracat yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 3,4 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında 3 milyar 397 milyon 148 bin dolar ürün ihraç eden birliklerin yılın 5 ayındaki dış satımı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 15 milyar 713 milyon 833 bin dolar oldu.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yurt dışına geçen ay 2 milyar 772 milyon 69 bin dolarlık ürün sattı. OİB'in ocak-mayıs dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 13 milyar 15 milyon 930 bin dolara ulaştı.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayısta 127 milyon 699 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın 5 ayındaki dış satımı ise 560 milyon 642 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Mayıs ihracatı 89 milyon 965 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ocak-mayıs dış satımı ise 393 milyon 960 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) geçen ay 20 milyon 634 bin dolarlık ihracat kaydetti. UMSMİB, yılın 5 ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 28 artırarak 117 milyon 652 bin dolara yükseltti.

        Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), mayısta 9 milyon 830 bin dolar ihracat yaptı. UYMSİB'in 2024 Ocak-Mayıs ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 60 milyon 160 bin dolara çıktı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Birkaç aydır yatay seyreden ihracatımız, mayıs ayı ile birlikte yeniden yükselmeye başlamıştır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Yapay zekâ tacı için iki Türk de aday
        Yapay zekâ tacı için iki Türk de aday
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        AFAD açıkladı! Şırnak'ta nehirde kayboldu, Suriye'de bulundu
        AFAD açıkladı! Şırnak'ta nehirde kayboldu, Suriye'de bulundu
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Bulgaristan'dan Değişime Devam Partisi ve eski Başbakan, BAL-GÖÇ'ü ziyaret...
        Bulgaristan'dan Değişime Devam Partisi ve eski Başbakan, BAL-GÖÇ'ü ziyaret...
        Bursa'da babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan hayatını kay...
        Bursa'da babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan hayatını kay...
        Bulgaristan heyetinden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğine ziya...
        Bulgaristan heyetinden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğine ziya...
        'Çöp ev' davasında karar çıktı; yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
        'Çöp ev' davasında karar çıktı; yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
        Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
        Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
        Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
        Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı