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        Bursa'da Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram öncesi marketleri denetledi

        Bursa'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:43
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        Bursa'da Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram öncesi marketleri denetledi
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        Bursa'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

        Denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığına, son değişim tarihi ile önceki fiyatına baktı.

        Ekipler, sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, AA muhabirine, denetimlerin hem rutin olarak hem de vatandaştan gelen şikayetler üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

        Denetimlerde fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa ile raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirten Aslanlar, şunları kaydetti:

        "Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara (stokçuluk yapanlara) ise her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Bu aykırılığın bir takvim yılı içinde en az 3 defa tekrar etmesinden dolayı idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya Ticaret Bakanlığımız yetkili kılınmıştır."

        Aslanlar, il genelinde yılın 5 ayında 1600 işletmede yaklaşık 310 bin ürünün denetlendiği ve 2 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulandığı bilgisini verdi.

        Bakanlığın etkin şekilde denetimlerin gerçekleştirilmesi için bu yıl yeterli düzeyde personel ve araç desteği sağladığını dile getiren Aslanlar, "Piyasada herhangi bir aykırılığa, düzensizliğe, fırsatçılığa ve haksızlığa mahal vermemek adına yasal ticareti de zorlaştırmadan ve engellemeden geniş kapsamlı piyasa denetimlerimiz il genelinde devam etmekte olup, bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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