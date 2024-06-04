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        Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor

        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yıldır üretilen çok amaçlı özel arazi aracı, 12 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:39
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        Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
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        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yıldır üretilen çok amaçlı özel arazi aracı, 12 ülkeye ihraç ediliyor.

        Üretici firma tarafından zorlu arazi koşulları için tasarlanan 2,8 metre yükseklik, 4 metre uzunluk ve 2,5 metre genişliğe sahip 2,5 tonluk dörtçeker özel arazi aracı, sadece karada değil su yüzeyinde de rahatlıkla ilerleyebiliyor.

        UTV tipi aracın, su yüzeyinde ve büyük kaya ile tümsekler, devrilen ağaç gövdeleri gibi engellerin bulunduğu arazide test sürüşleri başarıyla tamamlandı. Üretime başlandığında 4 günde bir aracın banttan indirildiği fabrikada artık günlük bir araç üretilebiliyor. İthal malzemelerle üretimine başlanan araç, bir yıl içinde yüzde 50 yerli parçalarla imal edilebilir hale geldi.

        Başta Kuzey Amerika ülkeleri ABD ve Kanada olmak üzere İtalya, Polonya, İngiltere, Uganda, Madagaskar, Avustralya, Hindistan, Hollanda, Brezilya ve Arjantin'e satış yapan, ihracat odaklı çalışan firma, son dönemde gelen kamu ve özel sektör talepleriyle kısa süre içinde iç pazarda da yer almayı hedefliyor.

        - Yüzde 70 yerlilik hedefi

        ORSO Off-Road Solutions firmasının genel müdürü Erman Ersöz, AA muhabirine, aracın zorlu arazilerde, bataklık ve suda, madencilikte, enerji hatlarının bakımında, ambulans hizmetlerinde kullanılabileceğini söyledi.

        Turizm ve insani yardım kuruluşlarınca da tercih edilen aracın Bursa'daki üretiminde bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ersöz, şöyle devam etti:

        "YETX'in üretimine başladığımızda parçaları yurt dışından hazır geliyordu, şu anda parçaları kendimiz üretiyor veya yerli üreticilerden alıp bileşen haline getirerek aracımızı imal ediyoruz. Amacımız yerliliği daha da artırmak. Yüzde 70 gibi bir yerlilik oranı için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda özellikle araçta bütün dış kaporta aksam, camlar, koltuklar, hidrolik ve pnömatik aksam, kimyasallar ve birçok aksesuara kadar hepsi yerli. Yakın zamanda elektrik tesisatı, iklimlendirme sistemleri, iç döşeme ve kaynak parçaları dahil yerli olması için numuneler test safhasında."

        - Alaska'ya "beyaz filo" ihraç edecekler

        Ersöz, yerlileştirdikleri parçaları yurt dışındaki grup şirketlerine de göndererek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

        Bundan gurur duyduklarını söyleyen Ersöz, "Bu bizim için büyük bir gurur. Türk ekiplerinin ürettiği mühendislik harikası bir araç olduğunu söyleyebilirim. Aracımızı her geçen gün geliştirerek üretmeye devam ediyoruz. Hepsi Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerinin ve yerli tedarikçilerin imzası." dedi.

        Ersöz, istihdamı her geçen gün artırdıklarını, çalışan sayısını bir yılda 2 katına çıkardıklarını ifade etti.

        İlk kez "beyaz filo" üreterek Alaska'ya göndereceklerini, ayrıca araca son dönemde yurt içinde de yoğun talep olduğunu belirten Ersöz, "Özellikle belediye ve bazı kurumların ilgisi var. İnşallah yaz döneminde bazı kurumlara bu araçları kazandırmış olacağız. Üstü açık versiyonlar üzerine çalışıyoruz. Turistlerimizi gezdirmek amacıyla özellikle Kapadokya, Muğla başta olmak üzere turizm bölgelerinden ciddi bir talep var. Devlet kurumlarımız da YETX'in yeteneklerini görünce envanterlerine katmak için çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

        Aracın şu anda 11 versiyonunun olduğunu söyleyen Ersöz, "Arama kurtarma ve yangın söndürme versiyonu da yolda. Bir de özel amaçlı zirai mücadele versiyonu geliştiriyoruz." dedi.

        Ersöz, son dönemde 2 bayilik anlaşması daha imzaladıklarını ve Türkiye'de doğru işbirliği için görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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