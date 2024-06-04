Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin meclis toplantısı Bursa'da yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 41. Meclis Olağan Toplantısı'nda başkanlığa seçildi.

Toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kentteki bir otelde yapıldı.

Seçim sonucunda, birlik başkanlığına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, başkanvekilliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ikinci başkanvekilliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir getirildi.

Tugay, yaptığı konuşmada, tüm insanlığı tehdit eden iklim krizine karşı yerel eylem planlarının olması gerektiğini söyledi.

"İklim krizi konusunda aksiyon almaya, eylem planları ortaya koymaya ve dayanışma içinde olmaya davet edeceğim. Gittikçe yaygınlaşan bazı sağlık problemleri üzerine çalışma grupları kuracağız. Bireysel sağlığı, toplum sağlığını, yaşam koşullarımızı en fazla iklim krizi tehdit ediyor. Birliğimizin de çalışmaları içinde öncelikle yer bulacaktır. Beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Dünya Sağlık Örgütünün 30 yılı aşkın süre önce başlattığı "sağlıklı şehirler" hareketinin Türkiye'deki temsilcisinin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olduğunu anlattı.

Alınan her kararın insan sağlığına etkisini düşünmek ve kararları bu çerçevede şekillendirmek zorunda olduklarını vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti:

"Sağlıklı kentler hareketi, tüm politikalarda sağlık ve sağlıkta eşitsizlik ana temalarına odaklanarak, başta yerel yönetimler olmak üzere merkezi yönetimler ve yerel yönetimlerin tüm paydaşlarını harekete geçirmeye odaklanmıştır. Bu harekete gönül vermiş, kentinin ve kent sakinlerinin sağlığını her şeyin üstünde tutan biz yerel yönetimlerin karar vericileri, bu ayrıcalıklı harekette Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında bir araya geliyoruz. Şu anda 139 üye belediyeye ulaşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, yerel yöneticilerimizin destek ve katkılarıyla ülkemizin en güçlü birliklerinden biri haline gelmiştir. Birliğimize önceki dönemlerde katkı sağlayan tüm başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."