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        Bursa'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:16
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        Bursa'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin aynı evde kaldığı bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye gelen 26, farklı illerde kaydı bulunan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Düzensiz göçmenlere kişi başı bin 500-2 bin lira karşılığı ev kiraladığı belirlenen R.Ö, M.E. ve A.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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