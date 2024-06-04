Bursa'da hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Bir süre sonra araca dönen ve çocuğun nefes almadığını fark eden baba, oğlunu hemen hastaneye götürdü.

İlçede dün bir inşaata denetime giden S.G, oğlu F. G'yi (4) araçta bırakarak büyük oğlu S.G. ile inşaata girdi.

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