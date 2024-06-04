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        Bursa Teknik Üniversitesince "Filistin'e Destek Günleri" düzenlendi

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistinlilere destek vermek amacıyla "Filistin'e Destek Günleri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:27
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        Bursa Teknik Üniversitesince "Filistin'e Destek Günleri" düzenlendi
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        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistinlilere destek vermek amacıyla "Filistin'e Destek Günleri" gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Filistin'e Destek Günleri kapsamında düzenlenen kermes, sergi ve söyleşi etkinliği, BTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının katkılarıyla Mimar Sinan Yerleşkesi'nde yapıldı. BTÜ Kadın ve Aile Çalışmaları ile Uluslararası Öğrenci topluluklarının birlikte organize ettiği, BTÜ Kadın ve Aile Koordinatörlüğünün de destek verdiği programa çok sayıda öğrenci topluluğu katıldı.

        Stantları gezen BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Filistin meselesinin bir insanlık davası olduğunu söyledi.

        İsrail'in saldırılarının insanlık açısından büyük bir sınav olduğunu belirten Tonguç, "Bu sınavı kazananlar İsrail'e 'dur' diyenler oldu. Bu sınavı asıl kazananlar başta Columbia Üniversitesi olmak üzere Amerika'daki pek çok üniversitenin öğrencileri oldu. Filistinlilerin sürdürdüğü mücadeleyi insanlık ve vicdan davası olarak görerek, katledilen masumların acılarını dünyaya haykırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

        Etkinlikler kapsamında sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarınca Filistin yararına kermes düzenlendiğini anlatan Tonguç, "Biz Türkler için önemli mekanlardan biri olan Gazze'deki katliama 'dur' demek, herkes için bir insanlık görevidir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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