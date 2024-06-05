Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye otomotiv endüstrisi en yüksek mayıs ihracatına ulaştı

        Otomotiv endüstrisinin geçen ay yaptığı 3,2 milyar dolarlık dış satım, en yüksek mayıs ihracatı olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye otomotiv endüstrisi en yüksek mayıs ihracatına ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Otomotiv endüstrisinin geçen ay yaptığı 3,2 milyar dolarlık dış satım, en yüksek mayıs ihracatı olarak kayıtlara geçti.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2024 Mayıs ihracatı, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 3 milyar 216 milyon 147 bin dolar oldu.

        Ülkenin toplam ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin dış satımdaki payı ise yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

        Yılın 5 aylık döneminde, otomotiv endüstrisi dış satımı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artarak 15 milyar 85 milyon dolara ulaştı.

        Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisinin ihracatı 1,37 milyar dolar, binek otomobil dış satımı 1,18 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 340,4 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 241 milyon dolar, çekici ihracatı ise 36 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Sektörde, geçen yılın aynı ayına göre, ABD'ye yüzde 25, Fransa'ya yüzde 20, Romanya'ya yüzde 88, Fas'a yüzde 31 ihracat artışı yaşandı.

        - En büyük pazar Almanya'ya 485,6 milyon dolarlık ihracat

        Mayısta, binek otomobillerde, geçen yılın aynı ayına göre, İspanya'ya yüzde 46, İtalya'ya yüzde 84, Birleşik Krallık'a yüzde 60, Almanya'ya yüzde 104, Hollanda'ya yüzde 138, İsveç'e yüzde 90 ihracat artışı görüldü.

        Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Slovenya'ya yüzde 27, Almanya'ya yüzde 129, Hollanda ve Avustralya'ya yüksek oranlı ihracat artışları oldu. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda dış satım, Fransa'ya yüzde 143, İtalya'ya yüzde 14, Suudi Arabistan'a yüzde 100 arttı.

        Mayıs ayında yüzde 14 artışla 485,6 milyon dolarlık ürün gönderilen Almanya, en fazla ihracat yapılan ülke konumunu korurken, Fransa 389 milyon dolarla ikinci büyük pazar oldu.

        Ülke grubunda yüzde 69 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine de yüzde 8 artışla 2,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12,3 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna dış satım 23 arttı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Mayıs ayında bugüne kadar aylık bazda en yüksek mayıs ihracat rakamına ulaştık. Binek otomobil, otobüs minibüs ve midibüs ihracatımız çift haneli arttı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katili yurt dışına kaçacaktı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katili yurt dışına kaçacaktı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        Yanardağ harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
        Yanardağ harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde

        Benzer Haberler

        Bayramda acemi kasaplara 'bıçak' uyarısı
        Bayramda acemi kasaplara 'bıçak' uyarısı
        Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (6)
        Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (6)
        Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
        Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
        Balıkesir'de aranan PKK/YPG'li Bursa'da yakalandı
        Balıkesir'de aranan PKK/YPG'li Bursa'da yakalandı
        Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (5)
        Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (5)
        Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (4)
        Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (4)