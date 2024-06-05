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        Orhaneli'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:31
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        Orhaneli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

        Altıntaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden sürdürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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