Eski AK Parti Bursa Milletvekili Pakyürek'in cenazesi toprağa verildi
Bursa'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in cenazesi defnedildi.
Bursa'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in cenazesi defnedildi.
Pakyürek'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Vatan Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
TBMM 22. Dönem milletvekili Pakyürek'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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