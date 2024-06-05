Uludağ'da kaybolan koyunları jandarma personeli buldu

Uludağ'ın eteklerinde orman ve mera alanlarında arama yapan ekipler, koyunları 2 gün sonra bularak sahibine teslim etti.

İhbar üzerine bölgeye, Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri sevk edildi.

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