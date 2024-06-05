Uludağ'da kaybolan koyunları jandarma personeli buldu
Uludağ eteklerinde çobanın kaybettiği koyunlar, jandarma ekiplerince bulundu.
Uludağ eteklerinde çobanın kaybettiği koyunlar, jandarma ekiplerince bulundu.
Kırsal Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki İ.A, 112 Acil İhbar Hatt'ını arayarak 16 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri sevk edildi.
Uludağ'ın eteklerinde orman ve mera alanlarında arama yapan ekipler, koyunları 2 gün sonra bularak sahibine teslim etti.
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