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        Uludağ'da kaybolan koyunları jandarma personeli buldu

        Uludağ eteklerinde çobanın kaybettiği koyunlar, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:55
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        Uludağ'da kaybolan koyunları jandarma personeli buldu
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        Uludağ eteklerinde çobanın kaybettiği koyunlar, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kırsal Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki İ.A, 112 Acil İhbar Hatt'ını arayarak 16 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri sevk edildi.

        Uludağ'ın eteklerinde orman ve mera alanlarında arama yapan ekipler, koyunları 2 gün sonra bularak sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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