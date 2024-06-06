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        Bursa'da 500 bin liralık sahte gram altını piyasaya süren zanlı tutuklandı

        Bursa'da, 500 bin lira değerinde sahte gram altını piyasaya sürüp polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:09
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        Bursa'da 500 bin liralık sahte gram altını piyasaya süren zanlı tutuklandı
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        Bursa'da, 500 bin lira değerinde sahte gram altını piyasaya sürüp polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, 10 farklı kuyumcuya girip gram altın sattı. Aldığı gramlardan şüphelenen bir kuyumcu, altınları kutusundan çıkarıp inceledi.

        Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, şüphelinin altın bozdurduğu kuyumculardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 120 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin İ.A. (23) olduğunu tespit etti.

        Teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce yakalanan şüphelinin 10 kuyumcuya yaklaşık 500 bin lira değerinde sahte gram altın sattığı tespit edildi.

        Sorgulamasında farklı suçlardan 34 kaydı olduğu belirlenen İ.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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