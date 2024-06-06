Bursa'da 500 bin liralık sahte gram altını piyasaya süren zanlı tutuklandı

Teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce yakalanan şüphelinin 10 kuyumcuya yaklaşık 500 bin lira değerinde sahte gram altın sattığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, şüphelinin altın bozdurduğu kuyumculardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 120 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin İ.A. (23) olduğunu tespit etti.

Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, 10 farklı kuyumcuya girip gram altın sattı. Aldığı gramlardan şüphelenen bir kuyumcu, altınları kutusundan çıkarıp inceledi.

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