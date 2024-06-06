Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yasak dönemde balık avlayıp sosyal medyada paylaşan 2 kişiye para cezası

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasak dönemde olmasına rağmen barajda yayın balığı avlayıp sosyal medyada paylaşan 2 kişiye idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yasak dönemde balık avlayıp sosyal medyada paylaşan 2 kişiye para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasak dönemde olmasına rağmen barajda yayın balığı avlayıp sosyal medyada paylaşan 2 kişiye idari para cezası verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Haziran'da Boğazköy Barajı'ndaki yayın balığı avına ilişkin sosyal medya paylaşımları ve haberlere yer verildiği belirtildi.

        Söz konusu balığı avlayan A.H.B. ve İ.H.P'nin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine çağrıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yasak zamanda avlamış oldukları yayın balığından dolayı kurumumuzca haklarında idari para cezası uygulanmıştır. Görüşmede, kendilerine Amatör Amaçlı Sportif Avcılığı Düzenleyen Tebliğ elden teslim edilerek, detaylı bilgilendirme yapılmıştır. 15 Mart-15 Haziran arası ilimiz sınırlarında sazangillerde olduğu gibi yayın balığı avcılığında da zaman ve bölge yasağı devam etmektedir. Su ürünleri varlığının korunması ve devamlılığı açısından vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!

        Benzer Haberler

        Bursa'da 500 bin liralık sahte gram altını piyasaya süren zanlı tutuklandı
        Bursa'da 500 bin liralık sahte gram altını piyasaya süren zanlı tutuklandı
        Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 2'si itfaiyeci 5 kişi gazdan etki...
        Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 2'si itfaiyeci 5 kişi gazdan etki...
        Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 1'i itfaiyeci 3 kişi gazdan etkil...
        Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 1'i itfaiyeci 3 kişi gazdan etkil...
        Bursa'da trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı