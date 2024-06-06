"Mini mini birler" işitme engelli arkadaşları için işaret dili öğrendi

FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ilkokulun 1'inci sınıf öğrencileri, sınıflarındaki işitme engelli arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendi.

Sadi Etkeser İlkokulu 1/F sınıfı öğrencisi doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Melahat Çakar'ın okula uyumunu hızlandırmak için arkadaşları, sınıf öğretmeni Kerem Ataman'a işaret dili eğitimi almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Ataman, işaret dili eğitmeni Emine Biçim'den yardım isteyerek öğrencilerinin bu dersi almasını sağladı.

Haftada 1 gün eğitim verilen 24 öğrenci, öğrendikleri işaret dili sayesinde Melahat ile daha rahat iletişim kurmayı başardı. Anne ve babası da işitme engelli olan, sadece ağabeyinin engeli bulunmayan Melahat ile teneffüslerde ve sosyal etkinlik derslerinde oynayıp şarkılara eşlik eden öğrenciler, arkadaşlarının okula uyumuna katkı sağladı. Okulda verilen eğitim, işaret dili öğrenen öğrencilerden Aydın Kurtoğlu'nun işitme engelli ebeveynleriyle daha iyi iletişim kurmasına da yardımcı oldu. - "Onun nasıl bir durumda olduğunu anladılar"

Sınıf öğretmeni Kerem Ataman, AA muhabirine, öğrencilerin hayatlarına dokundukları için mutlu olduğunu söyledi. Özellikle küçük yaştaki bir öğrenci için arkadaşlarına kendini ifade edebilmenin çok önemli olduğunu anlatan Ataman, şunları kaydetti: "Önemli olan çocukların mutlu olması, okula mutlu gelebilmesi, arkadaşlarıyla iyi anlaşabilmesi. Melahat'e baktığımda her zaman bir gülen yüz görüyorum; en önemlisi de bu. İşaret dilinin buna çok büyük bir katkısı oldu. Arkadaşları onun nasıl bir durumda olduğunu anladılar, ona göre daha iyi bir iletişim kurdular. Melahat de arkadaşlarının kendisiyle olan iletişiminden son derece mutlu. Kendini güzel ifade edebiliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor ve okuma azmi, hırsını olumlu olarak etkiliyor."

Ataman, özellikle küçük yaşta bir öğrenci için arkadaşlarına kendini ifade edebilmenin önemli olduğunu vurguladı. Arkadaşlarının Melahat'in ne demek istediğini anladığını dile getiren Ataman, "O da arkadaşlarının ne demek istediğini anlıyor. Böylece önemli bir problemi ortadan kaldırmış oldu. İletişim sorunumuz şu an yok ve Melahat gerçekten bu sınıfta olduğu için çok mutlu." dedi. - "Melahat okula mutlu geliyor" Emine Biçim de işaret dilini öğrencilere öğreterek onlara empati kazandırıp Melahat'ın yaşadığı zorlukları anlamalarını sağladıklarını ifade etti. Böylece Melahat'in sınıfa uyumunun kolaylaştığını bildiren Biçim, şöyle dedi:

"Melahat sınıf arkadaşlarıyla güle oynaya ders işliyor. Teneffüslerde de takip ediyorum, birbirleriyle çok güzel diyalog kuruyorlar. Sınıftaki öğrenciler ne isterlerse ona işaret diliyle anlatabiliyorlar. Bu sayede Melahat okula mutlu geliyor. Hepsi canla başla Melahat ile diyaloğa geçmeye çalışıyorlar. Melahat'i hiç dışlamadılar. Sınıfa girer girmez birbirlerine sarılıp birbirlerine sevdiklerini söylüyorlar. 'Bugün ne yaptın? Dersini yapabildin mi?' gibi sorular soruyorlar, bu da Melahat'in okula gelmesinde büyük bir teşvik oluyor."