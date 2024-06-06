Ömrünü yelkenciliğe adayan kulüp başkanı, Mudanya'da sporcu yetiştiriyor

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sporculukla başlayıp antrenörlük ve ekipman üretimiyle sürdürdüğü sporu çocuk ve gençlerle buluşturma hedefiyle yola çıkan Önder Cesur, kurduğu kulüp sayesinde 1000'den fazla yelkencinin yetişmesine önayak oldu.

Yelken sporuna 48 yılını veren 55 yaşındaki eski yelkenci ve antrenör Önder Cesur öncülüğünde 2011'de kurulan, yetişkinlerin aralarında olduğu 50 aktif lisanslı sporcuyu bünyesinde barındıran Burgaz Yelken Kulübünün üyeleri, Mudanya Güzelyalı Mahallesi sahilinden Gemlik Körfezi'ne açılarak antrenman yapıyor.

Optimist, laser ve yelkenli yat kursu olmak üzere 3 temel eğitimin verildiği kulüpte 7-12 yaş grubu optimist sınıfta, 12-16 yaşlarındakiler ise bir büyük sınıf tekne sınıfı olan laser ile çalışmalarını sürdürüyor. Yetişkinler ise 10,5 metrelik yelkenli yat ile eğitim alabiliyor. Kuruluşundan bu yana 1000'i aşkın kişiye yelken eğitimi veren kulübün kurucu başkanı Önder Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yelken sporuyla 7 yaşında İznik ilçesinde tanıştığını, 18 yaşına kadar sporcu olarak devam eden serüvenine aldığı eğitimlerin ardından antrenörlükle devam ettiğini söyledi.

Şişecam Yelken Kulübü, Marmara Yelken Kulübü gibi kulüplerde 25 yıl antrenörlük yaptığını belirten Cesur, 2002'de bu kariyerini sonlandırınca yatılı yelken kulübü kurmak için tekne lazım olduğunu anlattı. Fiyat araştırması yaparken teknelerin ithal edildiğini ve pahalı fiyatlardan satıldığını öğrendiğini bildiren Cesur, "Bu paraları bunlara vereceğime kendim üreteyim. Bunları hem satarım hem de yatılı yelken okulu kurarım." düşüncesiyle imalatçı olduğunu ifade etti. Mudanya'daki atölyesinde sporcu giysisi ve aksesuarları, yelken bayrağı, yelken tüyü gibi 700 kalem ürün imal ettiklerini aktaran Cesur, yurt içi satışının yanında ABD, Norveç, Macaristan, Yunanistan başta olmak üzere 18 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini verdi.

Kulübü kurmaya eşi ve yetiştirdiği öğrencilerle karar verdiğini dile getiren Cesur, "Bazıları domates yetiştirir, güvercin yetiştirir, tavuk yetiştirir. Biz yelkeni çok sevdiğimiz için sevdiğimiz işi paylaşmak istedik. Bunu gençlerin öğrenmesi gerekiyordu. Bu işi yapabilmek için de dernekleşmek, kulüp olmak gerekiyordu. 'Nasıl olsa imkanımız var, malzeme üretiyoruz. Ürettiklerimizle kulübümüzü destekleriz' dedik. Kulübümüzü kurduk, 2011 yılından beri faaliyette." diye konuştu. - "100 çocuğum olsa 100'ünü de yelkenci yaparım"

Önder Cesur, Burgaz Yelken Kulübünün kuruluş amacının çocuklara, gençlere yelken sporunu öğretip içlerinden başarılı olanları seçerek ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamak olduğunu vurguladı. Yelken sporunun çocuklarda önemli ölçüde öz güven sağladığına değinen Cesur, "Benim bir sloganım var: 100 çocuğum olsa 100'ünü de yelkenci yaparım. Herkesi yelkene bekliyorum. Oğlum şu anda Malta'da yaşıyor. Orada olmasının tek sebebi yelken sporu yapması. Aynı şekilde kızıma da yelken öğrettim. Yelkencilik dünyaya açılan bir kapı oluyor." ifadesini kullandı.