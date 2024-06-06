Kalkınma Ajanslarının "TechUP-Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı" başlıyor

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, kalkınma ajansları aracılığıyla Marmara Bölgesi'nde ikamet eden ya da faaliyet gösteren girişimcilere yönelik "TechUP-Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı" başlıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) yapılan açıklamaya göre, program, BEBKA ve DOMiNO Ventures tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) işbirliğiyle düzenleniyor.

Faaliyet gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik bir ürün veya hizmeti olan ancak söz konusu atılımı yatırıma erişim veya tecrübe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştiremeyen girişimcilerin, büyüme hedeflerinin mentorlar gözetiminde desteklenmesini sağlayacak programa, bu dönem "Proof of Concept (PoC - Kavramın İspatı)" süreçleri eklendi. Bu sayede girişimciler, "PoC" süreçlerini Türkiye'nin önde gelen Doğuş Teknoloji, Cevher Holding ve Yapı Kredi gibi şirketlerinde yapabilecek.

Ayrıca, 2024 yılının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla programa yapılan kadın girişimci başvurularına ek puan verilecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, şunları kaydetti: "TechUP Programı, Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren, sektör ayrımı olmaksızın yenilikçi ve teknolojik bir ürünü ya da hizmeti olan, PoC süreçlerinde desteğe ihtiyacı olan, tercihen ciro elde etmiş, mentor desteği ile büyümek, müşteri bulmak ve yatırım almak isteyen teknoloji tabanlı girişimcilerin başvurularına açıldı. Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek ve Turcorn100 programına bölgemizden de girişimciler çıkarmak için girişimcilik odaklı çalışmalarımız devam ediyor."