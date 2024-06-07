Bursa'da YKS'ye girecek üniversite adaylarına toplu ulaşım ücretsiz olacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YSK) girecek üniversite adaylarına ücretsiz toplu ulaşım desteği verileceğini duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YSK) girecek üniversite adaylarına ücretsiz toplu ulaşım desteği verileceğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, ücretsiz ulaşım uygulamasınnı BursaRay ve şehir içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Üniversite sınavına girecekler, 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günleri 08.00-19.00 saatlerinde sınav katılım belgelerini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek." ifiadesi kullanıldı.
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