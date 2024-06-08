Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Üçevler ve Yaylacık Mahallelerinde ikamet eden şüpheliler B.K, Z.Ö.Z. ve F.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı.

Ekipler, bir süredir takibe aldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 300 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 80 mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.