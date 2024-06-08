Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Üçevler ve Yaylacık Mahallelerinde ikamet eden şüpheliler B.K, Z.Ö.Z. ve F.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı.
Ekipler, bir süredir takibe aldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 300 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 80 mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.