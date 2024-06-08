Bursa'da Gazze için "sessiz yürüyüş"

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi, üyeleri ve vatandaş katıldı.

Orhangazi Gazze Milli Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılılarını protesto etmek için bir araya geldi.

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