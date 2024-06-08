Bursa'da Gazze için "sessiz yürüyüş"
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.
Orhangazi Gazze Milli Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılılarını protesto etmek için bir araya geldi.
Alis yürüyüş yolunda buluşan topluluk, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Alanına yürüdü.
"Sessiz yürüyüş" sonrası meydanda toplanan kalabalık, İsrail'in uyguladığı soykırımı protesto etti.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yürüyüş sona erdi.
Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi, üyeleri ve vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.