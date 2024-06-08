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        Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 22:52 Güncelleme: 08.06.2024 - 22:52
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        Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
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        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerine sunuldu.

        "Maziden Atiye Uzay Havacılık ve Teknoloji" temasıyla organize edilen festivalde, havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi gibi önemli isimleri anlatan senaryolar film haline getirildi.

        Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezindeki (GUHEM) ödül töreninde konuşan Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, kendileri için çok değerli bir yer olan GUHEM'in Maziden Atiye açılan bir kapı olduğunu anlattı.

        1300 yıl önce Batı medeniyetinin büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Avrupa'nın kaotik bir düzene girdiğini anlatan Sürmeli, şöyle devam etti:

        "Bin yıl sürecek bu sürecin ismi Orta Çağdı. Batı kelimenin tam anlamıyla tarihinin en karanlık dönemini yaşıyordu. Dünyanın doğusunda ise durum batıdan çok farklıydı. Doğu çoktan telef edici medeniyetler sürecine girmişti. İnsan, kainat ve zaman aynalarını birbirn çevirmiş varlığı ilham, gayret, merakla okuyor, şuurla keşfediyordu. Madde ve mana alemine bir bütün olarak bakmayı başarmıştı. Bu süreçte insanlık tarihi açısından uzun sürmeyecek bir süreçte meyvelerini verecektir. Kalp ve akıl isimli iki kanada ilimle rüzgar taşıma ideali, Doğu'daki insan potansiyelini zirveleştiriyor, ilimde birer yüce kamet ve öncü haline getiriyordu. Bilginin, ilimin, bilimin, altın çağı yaşanıyordu burada. Bu süreçte ortaya çıkan ilkler ve onların keşifleri yüzyıllara göz kırpıyordu. İşte biz bu yıl, bu az bilinen gerçekleri bilinir kılmak için yola çıktık. Bilim dünyasının ilk kaşiflerinin izini günümüze taşımak için, 'Maziden Atiye Uzay Havacılık ve Teknoloji' alt başlığını seçtik."

        BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak da programda emeği geçenlere teşekkür ederek, GUHEM'in Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer aldığını dile getirdi.

        "İleri teknoloji üretim hedeflerinde en önemli aktörler, öz güveni yüksek gençlerimizdir." diyen Şenocak, şunları kaydetti:

        Azim, inanç ve kararlılıkla çalışan gençlerimiz kazandıkları yeni ufuklarla ülkemizin hedeflerinde de yol gösterici olacaklardır. Bugün de Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali ödül törenine ev sahipliği yapan GUHEM işte böyle bir hayat sürecin somut bir çıkısıdır. Avrupa'nın en büyük dünyada ise ilk 5 merkezi arasında yer alan GUHEM, ülkemizin ilk milli uzay programında da yer almaktadır. Bu benzersiz merkez aynı zamanda ismini sadece ülkemizin değil, dünyanın uzay havacılık tarihinde de altın harflerle işleyen öncü şahsiyetlerin çalışmalarını da sergilemektedir."

        Programda onur ödülü verilen Mohammad Reza Aslani, festivalin çok değerli olduğunu ve gençleri yetiştiren bir festival olduğunu söyleyerek, onur ödülü aldığı için gurur duyduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hayatları anlatıldı.

        Festival kapsamında seçilen en iyi senaryolar beyaz perdeye aktarılarak, eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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