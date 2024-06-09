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        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:36
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        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İnegöl-Yenişehir yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan Ali K. (66) idaresindeki 16 UD 820 plakalı motosiklet, M.K. idaresindeki 16 BEJ 057 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kaza sonucu ağır yaralanan Ali K, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ali K, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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