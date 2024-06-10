İHH'dan Gazze için "Hayır Çarşısı"

İlçe temsilcilerinin yaptığı organizasyonda gıda ürünleri, tekstil ve sanatsal el işleri satışa sunuldu.

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Gazze ile dayanışma sürecinde "Hayır Çarşısı" kermesi düzenledi.

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