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        İHH'dan Gazze için "Hayır Çarşısı"

        Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Gazze ile dayanışma sürecinde "Hayır Çarşısı" kermesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:29 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:29
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        İHH'dan Gazze için "Hayır Çarşısı"
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        Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Gazze ile dayanışma sürecinde "Hayır Çarşısı" kermesi düzenledi.

        Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

        İlçe temsilcilerinin yaptığı organizasyonda gıda ürünleri, tekstil ve sanatsal el işleri satışa sunuldu.

        Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelirin tamamı işgal altındaki Filistin ve Gazze'deki insanların temel gıda, sağlık ihtiyaçlarından oluşan yardım tırı gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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