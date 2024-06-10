Bursa'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa’nın Orhangazi İlçesinde meydana gelen trafik kazasında ana yolda trafik lambalarının bulunduğu yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir motosiklete otomobil çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu eski kaymakamlık kavşağındaki trafik ışıklarının olduğu bölgede meydana geldi.

Alınan bilgilere göre yaya geçidinden motosikleti ile karşıya geçmek isteyen Bilal Kaya (55) idaresindeki plakasız motosiklete Yalova istikametinden gelip Bursa istikametine doğru gitmekte olan Fehim Kılıç (40) idaresindeki 77 ACY 234 plakalı otomobil çarptı.