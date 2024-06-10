Bursa'da Kurban Bayramı öncesi restoran ve kafelerde denetim yapıldı

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde lokanta, kafe, pastane, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan bazı iş yerlerinde fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin yemek katına gelen ekipler, özellikle restoran, lokanta ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, işletmelerde fiyat tutarlılığının ve istikrarının sağlanması, müşterilerin yanıltılmasının ve şikayetlerin önüne geçilmesi için işletmelerin giriş kapılarında ürün fiyat listelerinin olup olmadığına dikkat ettiklerini belirtti.