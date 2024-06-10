Bursa'da arıların soktuğu kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde Lokman K. (49), kovanlarla ilgilendiği sırada arıların saldırısına uğradı.
Daha sonra fenalaşan Lokman K, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lokman K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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