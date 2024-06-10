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        Bursa'da arıların soktuğu kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:42
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        Bursa'da arıların soktuğu kişi öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde Lokman K. (49), kovanlarla ilgilendiği sırada arıların saldırısına uğradı.

        Daha sonra fenalaşan Lokman K, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Lokman K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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