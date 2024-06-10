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        Bursa'da kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk vefat etti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 22:17 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:17
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        Bursa'da kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk vefat etti
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Bursa Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert’in 14 yaşındaki oğlu Egehan Sert, evinde kalp krizi geçirdi.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Egehan Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Egehan Sert'in cenazesi, İznik ilçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İznik Şehir Mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Sert'in ailesi ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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