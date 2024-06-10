Bursa'da kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk vefat etti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bursa Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert’in 14 yaşındaki oğlu Egehan Sert, evinde kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Egehan Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Egehan Sert'in cenazesi, İznik ilçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İznik Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Sert'in ailesi ve yakınları katıldı.
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