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        BEBKA'dan kadın istihdamına yönelik web geliştirme uzmanı eğitim programı

        Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) "2024 Yılı Kadın İstihdamı, Kadın Girişimciliği" teması kapsamında kadın istihdamına yönelik ücretsiz web geliştirme uzmanı eğitimi düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:13
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        BEBKA'dan kadın istihdamına yönelik web geliştirme uzmanı eğitim programı
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        Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) "2024 Yılı Kadın İstihdamı, Kadın Girişimciliği" teması kapsamında kadın istihdamına yönelik ücretsiz web geliştirme uzmanı eğitimi düzenliyor.

        BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, web geliştirme uzmanı eğitimi ile iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan yeni nesil mesleklerden web geliştirme uzmanı ihtiyacını karşılayabilmek ve bu talebi karşılayacak potansiyeli yaratabilmek adına sıfırdan uzmanlığa web geliştirme uzmanı yetiştirilmesi planlanıyor.

        Katılımcılar, çevrimiçi gerçekleştirilecek olan eğitimlerde proje ekipleriyle çalışma, mentorluk desteği ve haftalık birebir özel görüşme imkanı elde edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında en önemli faktörlerden biri olan beşeri sermayenin desteklenmesine özen gösterdiklerini ifade etti.

        Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2024 yılı teması olarak belirlediği "Kadın İstihdamı, Kadın Girişimciliği" kapsamında çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde yerel kalkınma hamlesini gerçekleştirmek için kadın istihdamının artmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda birçok eğitim ve danışmanlık programları düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Bu eğitim programlarından birisi de 6 ay süreyle temel seviyeden ileri seviye uzmanlığa uzanan ücretsiz web geliştirme uzmanı eğitim programıdır. Programa Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerindeki üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerden, lisans bölümlerinden mezun olmuş, istihdamda olmayan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen kadın adaylar başvuru yapabilir. Ayrıca TR41 Bölgesi illerinde ikamet etmekte iken, üniversite nedeniyle bölge dışında okuyan kişiler kendisinin veya birinci derece yakının yerleşim yeri belgesini sunmaları kaydıyla eğitime katılabilirler."

        21 Haziran'da sona erecek eğitim programının başvrusu, BEBKA'nın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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