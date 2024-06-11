Bitkin düşünce tedavi edilen "Yaren" leyleğin yavrusu yeniden yuvasında

Bursa'nın Kacabey ilçesinde bitkin düştüğü için yuvasından alınan "Yaren" leyleğin yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a 13'üncü yılında da gelen Yaren'in 4 yavrusu oldu.

"Yaren" ile "Nazlı" leyleğin yavrularından ikisinin yumurtadan çıktıktan sonraki günlerde ölmesinin ardından diğer yavrulardan birinin de yuvada bitkin düştüğü fark edildi. Bunun üzerine Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından yuvadan alınan yavrunun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine başlandı.

Rehabilitasyon merkezinde yapılan tedavi sürecine değinen Çiçek, "Bize geldiğinde yavrumuz da su kaybı minarel kaybı ve enfeksiyon belirtileri göstermişti. Veterinerlerimiz tarafından güçlü bir beslenme ve antibiyotik tedavisi yapıldı." dedi.

"İlk önce yavruya kıyma ve mama karışımıyla doğrudan beslenmesine yardımcı olundu. Daha sonra kendisinin önüne konulan yiyecekleri yemesi suretiyle güçlendiği görüldü. Şu anda iyi durumda ve biz bu gözlemlemeyi devam ettireceğiz ve göç zamanı da geldiğinde ailesiyle uzun bir sürece tekrardan başlayacak. Yaren leylek ile ilgili gözlemlemeler devam edecek."

Yavrunun halkalama yöntemiyle takibe alındığını belirten Çiçek, "Halkalama dediğimiz, gittiği göç yolunda da izlenmesini sağlayan bir halka takıldı. Onun nereye gittiğini ne yaptığını takip etme fırsatı bulacağız. ilerleyen zamanlarda da bunlara GPRS metodunu uygulayarak hangi göç yolunu takip ettiklerini de göreceğiz.