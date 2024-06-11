Yazar Yusuf Kaplan, "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne konuk oldu

Yusuf Kaplan tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık 1 saat sunum yapıldığı ifade edilen açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması ve yazarın kitabı imzalamasıyla programın sona erdiği belirtildi.

Etkinlik öncesi 175 öğretmenin, Kaplan'ın "Yol Haritası” kitabını okuduğu duyurulan açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliği, yazar Yusuf Kaplan'ın katılımıyla yapıldı.

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