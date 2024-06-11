Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yazar Yusuf Kaplan, "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne konuk oldu

        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliği, yazar Yusuf Kaplan'ın katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazar Yusuf Kaplan, "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne konuk oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliği, yazar Yusuf Kaplan'ın katılımıyla yapıldı.

        E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, etkinliğin 8'incisinin, Bursa Teknik Üniversitesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirildiği bildirildi.

        Etkinlik öncesi 175 öğretmenin, Kaplan'ın "Yol Haritası” kitabını okuduğu duyurulan açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

        Yusuf Kaplan tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık 1 saat sunum yapıldığı ifade edilen açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması ve yazarın kitabı imzalamasıyla programın sona erdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Bankta unutulan çantadaki parayla döviz ve altın kolye alan şüpheli yakalan...
        Bankta unutulan çantadaki parayla döviz ve altın kolye alan şüpheli yakalan...
        3'üncü kat penceresinden düşen çocuk, ağır yaralandı
        3'üncü kat penceresinden düşen çocuk, ağır yaralandı
        Bitkin düşünce tedavi edilen "Yaren" leyleğin yavrusu yeniden yuvasında
        Bitkin düşünce tedavi edilen "Yaren" leyleğin yavrusu yeniden yuvasında