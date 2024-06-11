Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Bursa'da otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda Bilge Bahar B. idaresindeki 55 BJ 040 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

        Takla atan otomobil, karşı yönden gelen Tuncay Ö. yönetimindeki 34 EU 0383 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Tedavi sonrası yuvaya bırakılan "Yaren" leyleğin yavrusu tekrar yuvadan alı...
        Tedavi sonrası yuvaya bırakılan "Yaren" leyleğin yavrusu tekrar yuvadan alı...
        Yazar Yusuf Kaplan, "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne konu...
        Yazar Yusuf Kaplan, "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne konu...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Bankta unutulan çantadaki parayla döviz ve altın kolye alan şüpheli yakalan...
        Bankta unutulan çantadaki parayla döviz ve altın kolye alan şüpheli yakalan...