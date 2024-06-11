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        Bursa'da firari hükümlü, arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanırken yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanmak için bir araya geldiği belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:35
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        Bursa'da firari hükümlü, arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanırken yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanmak için bir araya geldiği belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Alemdar Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda kişinin uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaştı.

        Bir süre takibe alınan eve dün gece yapılan baskında 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 kişiden E.K'nin "hükümlü ya da tutuklunun kaçması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca, İ.H'nin ise hırsızlık ve yağma gibi suçlardan arandığı belirlendi.

        Arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanırken yakalanan firari hükümlünün cezaevine teslim edileceği, zanlıların tamamına "uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak"tan işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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