Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince Katmer Şenliği düzenlendi

Etkinliğe, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.

Yöresel oyunların oynandığı ve yarışmaların yapıldığı şenlikte çocuklar için de aktiviteler geliştirildi.

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