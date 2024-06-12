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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince Katmer Şenliği düzenlendi

        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından "Katmer Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:08
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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince Katmer Şenliği düzenlendi
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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından "Katmer Şenliği" düzenlendi.

        Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Tuzaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Afyonkarahisar'ın lezzetlerinden katmer pişirilerek misafirlere ikram edildi.

        Yöresel oyunların oynandığı ve yarışmaların yapıldığı şenlikte çocuklar için de aktiviteler geliştirildi.

        Etkinliğe, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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