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        Bursa'da yangın çıkan restoran hasar gördü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:21
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        Bursa'da yangın çıkan restoran hasar gördü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Altıparmak Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerci dükkanının ocak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Restorandaki müşterileri tahliye eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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