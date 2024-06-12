Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan veya kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Alaaddinbey Mahallesi'nde daha önce uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen İ.A. takibe alındı. Polisleri fark eden şüpheli kaçmaya çalıştı ancak kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinden bir miktar uyuşturucu çıkan İ.A'nın evine giden polis, bu kişinin yanı sıra içeride bulunan S.Ö. ve R.A'yı da gözaltına aldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalardan birinin İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir evden çalındığı ortaya çıktı.