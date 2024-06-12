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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:24
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan veya kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Alaaddinbey Mahallesi'nde daha önce uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen İ.A. takibe alındı. Polisleri fark eden şüpheli kaçmaya çalıştı ancak kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinden bir miktar uyuşturucu çıkan İ.A'nın evine giden polis, bu kişinin yanı sıra içeride bulunan S.Ö. ve R.A'yı da gözaltına aldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalardan birinin İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir evden çalındığı ortaya çıktı.

        İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. ve R.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Yeşil reçeteye tabi haplar ele geçirildi

        Gümüştepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.T. ve. M.Y'yi sokakta yakaladı. M.Y.'ye ait araçta yapılan aramalarda 28 adet yeşil reçeteye tabi hap bulundu.

        M.Y'nin ifadesinde hapları H.T'den aldığını itiraf etmesinin ardından gerekli izinler alınarak H.T'nin evinde arama yapıldı. Aramalarda 1526 yeşil reçeteye tabi hap, çeşitli ebatlarda tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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