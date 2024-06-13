Bursalı öğrenciler karneli balonlarını Filistinli çocuklar için gökyüzüne uçurdu

Bursa'da bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, eğitim öğretim yılı sonu etkinlikleri kapsamında Uludağ Sarıalan'da "Filistinli kardeşlerimizin karne heyecanını paylaşıyoruz" başlıklı etkinlik düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl eğitim ve öğretimin tüm kademelerinde yılın son haftası öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta ile yaz tatiline başlamasını sağlamak amacıyla "Yıl Sonu Faaliyet Haftası" olarak planlandı.

Bursa'da yıl sonu etkinlikleri kapsamında Meral Muammer Ağım Ortaokulundan 120 öğrenci, 10 öğretmeni ile Sarıalan'a çıktı. Öğrencilerden her biri Filistin bayrağının renklerinden oluşan helyum balonlar ve balonların ucuna birer sembolik karne takarak hazırlık yaptı. Öğrenciler ellerindeki balonları ve karneleri gökyüzüne uçurmadan önce iyi niyet ve temennilerini belirtti. Ardından Filistin’in bayrak renklerinden oluşan 480 balon ve karne, Bursa'nın en yüksek noktalarından birinden gökyüzüne uçuruldu. Etkinlikte çocukların uçurduğu karnelerin not bölümüne Filistinli kardeşlerine hitaben şu not bırakıldı: