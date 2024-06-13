Bursa'da çıkan orman yangınında 96 hektar ormanlık alan zarar gördü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 4 Haziran'da çıkan yangında, karaçam ve kızılçam ağaçlarından oluşan 96 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı kırsal Topuk Mahallesinde çıkan orman yangınının hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yapılan ölçümlerde, karaçam ve kızılçam ağaçlarından oluşan 96 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, yanan alanda yeniden orman kurmak için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü teknik heyeti tarafından saha incelemesi yapıldı.

Heyetin yaptığı değerlendirme neticesinde, sahanın yeniden ormanlaştırılması için 100 bin karaçam, 60 bin kızılçam olmak üzere, toplam 160 bin fidan dikimine, 500 kilogram karaçam tohumu, 100 kilogram kızılçam tohumu olmak üzere, toplam 600 kilogram tohum takviyesine karar verildi.

Çalışmaların 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.