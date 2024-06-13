Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkan orman yangınında 96 hektar ormanlık alan zarar gördü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 4 Haziran'da çıkan yangında, karaçam ve kızılçam ağaçlarından oluşan 96 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkan orman yangınında 96 hektar ormanlık alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 4 Haziran'da çıkan yangında, karaçam ve kızılçam ağaçlarından oluşan 96 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı kırsal Topuk Mahallesinde çıkan orman yangınının hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

        Yapılan ölçümlerde, karaçam ve kızılçam ağaçlarından oluşan 96 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, yanan alanda yeniden orman kurmak için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü teknik heyeti tarafından saha incelemesi yapıldı.

        Heyetin yaptığı değerlendirme neticesinde, sahanın yeniden ormanlaştırılması için 100 bin karaçam, 60 bin kızılçam olmak üzere, toplam 160 bin fidan dikimine, 500 kilogram karaçam tohumu, 100 kilogram kızılçam tohumu olmak üzere, toplam 600 kilogram tohum takviyesine karar verildi.

        Çalışmaların 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Milli coşku
        Milli coşku
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        Florida'da sel felaketi
        Florida'da sel felaketi
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi

        Benzer Haberler

        Bursa'da 2 kız kardeş mutfak tüpü değiştirirken yaşanan parlamada yaralandı
        Bursa'da 2 kız kardeş mutfak tüpü değiştirirken yaşanan parlamada yaralandı
        Bursa'da, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı narkotik o...
        Bursa'da, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı narkotik o...
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda toplu balık ölümleri
        Bursa'da Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları anlatıldı
        Bursa'da Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları anlatıldı
        Bursalı öğrenciler karneli balonlarını Filistinli çocuklar için gökyüzüne u...
        Bursalı öğrenciler karneli balonlarını Filistinli çocuklar için gökyüzüne u...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı