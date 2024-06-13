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        Bursa Valiliğinden Sinan Ateş'in ablasının takip edildiği iddiasına yönelik açıklama:

        Bursa'da, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'ın takip edildiğine ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:49
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        Bursa Valiliğinden Sinan Ateş'in ablasının takip edildiği iddiasına yönelik açıklama:
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        Bursa'da, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'ın takip edildiğine ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenler Ülkü Ocakları il başkan yardımcıları çıktı" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu oluştuğu belirtildi.

        Selma Ateş Kazanç'ın dün annesinin ikametinden çıkarak Yıldırım ilçesindeki belediyeye ait Hünkar Köşkü isimli sosyal tesise arkadaşlarıyla gittiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Selma Ateş Kazanç'ın, burada takip edildiği yönünde Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuştur. Bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacıyla sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesi'nde görevli rehber olduğu, Ülkü Ocakları ile bağlantılarının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazanç’ı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır."

        Açıklamada, tahkikatın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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